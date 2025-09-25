Ілюстративне фото

Засуджений Денис Панікаров написав заяву на обмін. Він просить передати його до Росії або на окуповану територію як військовополоненого в обмін на громадян України, які утримуються у колоніях РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Сьогодні Денис Панікаров знаходиться у Казанківській виправній колонії №93 у Миколаївській області. Там він відбуває довічне ув'язнення. Він заявив, що умови та медичне забезпечення задовільні, проте він хворіє на цукровий діабет.

Наприкінці серпня засуджений написав заяву, але суд не задовольнив його скаргу. У листопаді 2023 року він отримав покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи, в лютому Денис Панікаров повідомив агентці РФ, що в будівлі Харківської облдержадміністрації перебувають українські військові. 1 березня росіяни завдали удар по будівлі. Внаслідок атаки загинула 31 людина.

Тепер на сайт "Хочу к своим" з'явилась інформація про Панікарова. Він просить, щоб його обміняли та відправили на територію РФ, або на окуповану територію.

