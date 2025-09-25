12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2025, 11:46

Коригувальник удару по Харківській ОДА захотів обмінятися і потрапити до РФ

25 вересня 2025, 11:46
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Засуджений Денис Панікаров написав заяву на обмін. Він просить передати його до Росії або на окуповану територію як військовополоненого в обмін на громадян України, які утримуються у колоніях РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Сьогодні Денис Панікаров знаходиться у Казанківській виправній колонії №93 у Миколаївській області. Там він відбуває довічне ув'язнення. Він заявив, що умови та медичне забезпечення задовільні, проте він хворіє на цукровий діабет.

Наприкінці серпня засуджений написав заяву, але суд не задовольнив його скаргу. У листопаді 2023 року він отримав покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи, в лютому Денис Панікаров повідомив агентці РФ, що в будівлі Харківської облдержадміністрації перебувають українські військові. 1 березня росіяни завдали удар по будівлі. Внаслідок атаки загинула 31 людина.

Тепер на сайт "Хочу к своим" з'явилась інформація про Панікарова. Він просить, щоб його обміняли та відправили на територію РФ, або на окуповану територію.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф Харків
Агента ФСБ у Хмельницькому впіймали "на гарячому": збирав координати для ударів по Україні
23 вересня 2025, 10:56
У Дніпрі судили жительку з Донеччини, яка "зливала" координати ЗСУ
21 вересня 2025, 14:45
У Харкові судили жінку, яка "зливала" росіянам дані про ЗСУ
21 вересня 2025, 09:45
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Зеленський розповів, чи піде у відставку після закінчення війни
25 вересня 2025, 13:37
У ДТП на Тернопільщині загинув 58-річний чоловік
25 вересня 2025, 13:29
СБУ пояснила обшуки колишніх працівників НАБУ, які зараз працюють на "Укрзалізниці"
25 вересня 2025, 13:16
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
25 вересня 2025, 12:51
У Дніпрі машина провалилась крізь землю
25 вересня 2025, 12:45
НАБУ і САП передали до суду справу проти високопосадовця СБУ та його спільників: що їм інкримінують
25 вересня 2025, 12:35
У Запоріжжі директор компанії привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів
25 вересня 2025, 12:22
РФ показала кадри удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ
25 вересня 2025, 11:50
Чому Трамп не любить ООН – і чому ООН відповідає взаємністю
25 вересня 2025, 11:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »