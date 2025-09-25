Фото: СБУ

СБУ затримала на Харківщині ще одну агентку РФ. Вона збирала дані про позиції Сил оборони на Ізюмському напрямку – одному з найважливіших на фронті

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, росіяни хотіли використати цю інформацію для підготовки наступу та прориву оборони.

Завдання ворога виконувала 23-річна місцева безробітна жителька. Вона потрапила у поле зору росіян ще під час тимчасової окупації громади на початку повномасштабного вторгнення. У травні цього року спецслужби РФ знову вийшли з нею на зв’язок і пообіцяли "легкі гроші" за збір даних про місця дислокації українських військових поблизу фронту.

Фігурантка обходила територію й намагалася непомітно знімати об’єкти, де, на її думку, розташовувалися підрозділи Сил оборони.

Для прикриття агентка вигадала легенду, що нібито навідує родичів у зоні бойових дій.

СБУ затримала зрадницю та вилучила смартфон, на якому були скріншоти Google-карт з відміченими потенційними "цілями" для ударів росіян.

Агентці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився 26-річний медбрат міської лікарні, якого завербували російські спецслужби. Він коригував удари ворога по місту та його околицях.