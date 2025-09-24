01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
23:30  23 вересня
Мультик про пса Патрона скасували: як із цим пов'язаний Трамп
24 вересня 2025, 08:11

Нічна атака дронів на Харківщину: спалахнули пожежі, є постраждалі

24 вересня 2025, 08:11
Фото: ДСНС
У ніч на 24 вересня російські дрони атакували Харківщину, спричинивши низку пожеж. Є постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Холодногірському районі Харкова сталися чотири пожежі. Загорілися будівля недіючого магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні будинки та легкові авто. Постраждала одна людина.

У Чугуївському районі в селі Бугаївка дрони влучили по приватному домоволодінню: загорілися будинок, літня кухня та господарчі споруди. У Чугуєві за двома адресами горів житловий будинок, гараж і автомобілі. Є один постраждалий.

У Харківському районі в селі Руська Лозова загорілася господарча споруда та трава навколо приватного сектору. Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки були залучені понад 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, включно з медичними й піротехнічними підрозділами, а також місцевою пожежною командою.

Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки.

