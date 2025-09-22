Театр "Березиль" готовится открыть новое безопасное пространство для спектаклей в Харькове

На фото Степан Пасечник

Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Тараса Шевченко, известный еще как "Березиль", уже третий год работает в особых условиях. После решения Совета обороны области весной 2023-го ограничить массовые культурные мероприятия в городе, труппа вынуждена давать представления на посторонних площадках

Об этом в интервью изданию "Думка" рассказал главный режиссер Степан Пасечник, передает RegioNews.

По его словам, театр нашел собственное безопасное пространство и уже получил официальное разрешение на его использование. Сейчас ведется переоборудование: устанавливают сценическое покрытие, акустическое оборудование и необходимую аппаратуру.

"Мы уже приступили к репетициям и очень надеемся, что если не в октябре, то в ноябре сможем пригласить зрителей в свое обновленное пространство", – отметил он.

Пока "Березиль" играет камерные представления в альтернативных локациях - арт-хранилище "Культура" и Art Area. Однако это требует больших затрат на перевозку реквизита и ограничивает количество зрителей до 80-120 человек, в то время как родная большая сцена театра вмещала до 600 человек.

Несмотря на финансовые трудности и сокращение труппы почти вдвое, театр продолжает открывать новые премьеры. В репертуаре – как военные истории ("Нехай щастить!", "Орфей"), так и лирические или комедийные постановки ("Правда-комедия", "Психи").

"Даже в трудные времена людям нужны живые эмоции. Театр утверждает жизнь – это то, чего не заменит ни один экран", – подчеркивает Пасечник.

Большая сцена театра, по прогнозам художников, сможет открыться только после окончания войны. Но уже этой осенью харьковчане снова смогут видеть любимый "Березиль" в собственном безопасном пространстве.

Справка: харьковский театр "Березиль" – это исторический украинский драматический театр, основанный Лесем Курбасом в 1922 году в Киеве и перенесенный в Харьков в 1926 году.

Театр стал центром авангардного украинского театра и сотрудничал с драматургами, в частности, Николаем Кулишем.

Сегодня Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко продолжает традиции "Березиля", сохраняя новаторский подход к сцене и игре.

Напомним, несколько украинских больших театров объявили об отмене спектаклей по мотивам сценариев американского режиссера Вуди Аллена, который летом онлайн принял участие в московской неделе кино.