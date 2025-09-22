Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові

На фото Степан Пасічник

Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Тараса Шевченка, відомий ще як "Березіль", уже третій рік поспіль працює в особливих умовах. Після рішення Ради оборони області навесні 2023-го обмежити масові культурні заходи в місті, трупа змушена давати вистави на сторонніх майданчиках

Про це в інтерв’ю виданню "Думка" розповів головний режисер Степан Пасічник, передає RegioNews.

За його словами, театр знайшов власний безпечний простір і вже отримав офіційний дозвіл на його використання. Нині триває переобладнання: встановлюють сценічне покриття, акустичне обладнання та необхідну апаратуру.

"Ми вже розпочали репетиції і дуже сподіваємося, що якщо не в жовтні, то в листопаді зможемо запросити глядачів у свій оновлений простір", – зазначив він.

Поки що "Березіль" грає камерні вистави в альтернативних локаціях – арт-сховищі "Культура" та Art Area. Проте це вимагає великих витрат на перевезення реквізиту й обмежує кількість глядачів до 80-120 осіб, тоді як рідна велика сцена театру вміщувала до 600.

Попри фінансові труднощі та скорочення трупи майже вдвічі, театр продовжує відкривати нові прем'єри. У репертуарі – як воєнні історії ("Нехай щастить!", "Орфей"), так і ліричні чи комедійні постановки ("Правда-комедія", "Психи").

"Навіть у найтяжчі часи людям потрібні живі емоції. Театр стверджує життя – це те, чого не замінить жоден екран", – підкреслює Пасічник.

Велика сцена театру, за прогнозами митців, зможе відкритися лише після завершення війни. Але вже цієї осені харків'яни знову матимуть змогу бачити улюблений "Березіль" у власному безпечному просторі.

Довідка: харківський театр "Березіль" – це історичний український драматичний театр, заснований Лесем Курбасом у 1922 році в Києві і перенесений до Харкова у 1926 році.

Театр став центром авангардного українського театру та співпрацював із драматургами, зокрема Миколою Кулішем.

Сьогодні Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка продовжує традиції "Березілю", зберігаючи новаторський підхід до сцени та гри.

