У Харкові судили жінку, яка "зливала" росіянам дані про ЗСУ
Жителька Харкова, яка "зливала" дані про українських військових, отримала вирок. Найближчі роки вона буде за ґратами
Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.
Протягом березня-жовтня минулого року жителька Харкова неодноразово писала в Telegram антиукраїнські повідомлення. Вона звинувачувала українців в обстрілах та знищенні міста. При цьому вона заявляла, що росіяни (яких вона називала "своїми") нібито не стріляють по мирних жителях.
У листопаді 2024 року вона погодилась інформувати невстановлену особу про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ в Харкові. Уже У квітні вона жінка перевіряла на місцевості перебування особового складу та військової техніки Сил оборони України й тричі надсилала куратору повідомлення, у тому числі про перебування військовослужбовців на лікуванні у лікарні.
У травні цього року коригувальницю затримали. Вона визнала провину та уклала угоду зі слідством. Жінка отримала покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.