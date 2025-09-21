13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2025, 09:45

У Харкові судили жінку, яка "зливала" росіянам дані про ЗСУ

21 вересня 2025, 09:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Жителька Харкова, яка "зливала" дані про українських військових, отримала вирок. Найближчі роки вона буде за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом березня-жовтня минулого року жителька Харкова неодноразово писала в Telegram антиукраїнські повідомлення. Вона звинувачувала українців в обстрілах та знищенні міста. При цьому вона заявляла, що росіяни (яких вона називала "своїми") нібито не стріляють по мирних жителях.

У листопаді 2024 року вона погодилась інформувати невстановлену особу про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ в Харкові. Уже У квітні вона жінка перевіряла на місцевості перебування особового складу та військової техніки Сил оборони України й тричі надсилала куратору повідомлення, у тому числі про перебування військовослужбовців на лікуванні у лікарні.

У травні цього року коригувальницю затримали. Вона визнала провину та уклала угоду зі слідством. Жінка отримала покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд агент рф коригувальник
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Росіяни атакували Суми безпілотником: сталась масштабна пожежа
21 вересня 2025, 13:45
Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикліст загинув на місці
21 вересня 2025, 12:50
На Волині судили росіянина, який зґвалтував 12-річну дівчинку
21 вересня 2025, 12:00
Вимагав секс і гроші: в Дніпрі засудили поліцейського, який пропонував жінці "вирішити проблему" з колишнім
21 вересня 2025, 11:30
Смертельна ДТП на Полтавщині: водій загинув на місці
21 вересня 2025, 10:50
На Чернігівщині росіяни атакували рятувальників
21 вересня 2025, 10:30
Замість гуманітарки – шуби, одяг та медичне обладнання: на Львівщині зупинили вантажівку з товарами на 6 млн грн
20 вересня 2025, 19:05
На трасі на Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали чотири людини
20 вересня 2025, 18:29
На Миколаївщині знищили ворожий протитанковий комплекс
20 вересня 2025, 17:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »