Ілюстративне фото

Жителька Харкова, яка "зливала" дані про українських військових, отримала вирок. Найближчі роки вона буде за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом березня-жовтня минулого року жителька Харкова неодноразово писала в Telegram антиукраїнські повідомлення. Вона звинувачувала українців в обстрілах та знищенні міста. При цьому вона заявляла, що росіяни (яких вона називала "своїми") нібито не стріляють по мирних жителях.

У листопаді 2024 року вона погодилась інформувати невстановлену особу про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ в Харкові. Уже У квітні вона жінка перевіряла на місцевості перебування особового складу та військової техніки Сил оборони України й тричі надсилала куратору повідомлення, у тому числі про перебування військовослужбовців на лікуванні у лікарні.

У травні цього року коригувальницю затримали. Вона визнала провину та уклала угоду зі слідством. Жінка отримала покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.