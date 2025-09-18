Фото: ОВА

Фермери та агропідприємці Харківської області можуть швидко оформити допомогу через Державний аграрний реєстр (ДАР) – онлайн-платформу, що об’єднує всі програми підтримки аграрного сектору в єдиному сервісі

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, інформує RegioNews.

Зокрема, платформа дозволяє зареєструвати господарство, подати заявку на фінансову допомогу, вести облік землі, техніки та тварин, а також формувати аналітичні звіти для планування роботи.

Через ДАР вже реалізовані понад 50 програм, а обсяг наданої допомоги перевищив 8 млрд грн. У реєстрі зареєстровані близько 200 тисяч користувачів, які обробляють понад 20 млн гектарів землі та володіють 7,5 млн ділянок.

Платформа інтегрована з держреєстрами – Держземкадастром, Єдиним реєстром тварин і Реєстром речових прав на нерухоме майно, що гарантує достовірність даних і спрощує роботу агровиробників.

Зазначається, що до системи вже приєдналися фермери, ФОП, юридичні особи, а також органи влади та банки. ДАР дає змогу аграріям ефективно отримувати ресурси, планувати роботу господарства та бачити реальні результати державної підтримки.

