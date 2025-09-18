Фото: ДБР

Правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували схему з підробленими медичними висновками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, посадовці ВЛК визнавали військовослужбовців бойових частин "обмежено придатними", що дозволяло переводити їх у тилові підрозділи – ТЦК, навчальні заклади чи частини забезпечення. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 15 тисяч доларів – залежно від рівня знайомства чи фінансового стану "клієнтів".

Харківська посадовиця ВЛК шукала клієнтів і передавала документи колезі, який був відряджений з Харкова в Дніпропетровську область на посаду голови військово-лікарської комісії.

Жінку затримали після отримання 3 тисяч доларів хабаря від одного з клієнтів, а згодом – і керівника комісії.

Під час обшуків у них вилучили понад 20 тисяч доларів, медичні документи, ноутбук, телефони, печатку з ознаками підробки, а також речовини, схожі на наркотичні.

Обом фігурантам оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють причетність до схеми інших осіб, зокрема працівників ТЦК.

