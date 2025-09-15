Фото: ОВА

У Харківській ОВА відбулася нарада щодо реалізації Програми підтримки прифронтових громад. Участь у нараді взяли представники уряду, народні депутати та керівники десяти прифронтових областей

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Нарада відбулася під головуванням аіцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Ключові ініціативи з підтримки прифронтових регіонів запрацювали у вересні. Зокрема:

розширена іпотечна програма "єОселя" (70% першого внеску у перший рік);

впроваджені виплати на тверде паливо – по 19 400 грн для кожного домогосподарства;

запроваджено забезпечення безоплатною електроенергією – 100 кВт на людину;

безоплатне шкільне харчування для учнів 1–4 класів по всій країні та 5–11 класів у прифронтових регіонах;

у прифронтових громадах стало доступне 100% бронювання працівників критично важливих підприємств;

20% надбавки медикам у сільських та віддалених громадах, підвищення коефіцієнту оплати праці для екстреної меддопомоги.

Під час обговорень представники обласних військових адміністрацій розглянули питання щодо розробки другого етапу Програми підтримки прифронтових громад. У фокусі – підготовка до зими, забезпечення житлом переселенців, ремонт доріг та укріплення об’єктів критичної інфраструктури.

За словами заступника начальника Харківської ОВА Євген Іванов, ХОВА разом із Координаційним гуманітарним центром продовжує підтримку внутрішньо переміщених осіб. В області працюють два транзитні пункти – у Харкові та Лозовій. Одним із головних напрямків є забезпечення переселенців житлом: нині в регіоні розгорнуті 78 місць тимчасового проживання, де перебувають близько 8000 людей. Є потреба у покращенні умов проживання та ремонті будівель для підвищення енергоефективності.

Окремо розглянули підтримку бізнесу та аграріїв. Цього року підприємці у прифронтових громадах отримали близько 3000 кредитів на понад 14 млрд грн за програмою "5-7-9%". Також доступні гранти для бізнесу (до 500 тис. грн), субсидії для аграріїв (1000 грн за гектар), а також компенсації витрат на сади й теплиці (до 400 тис. грн/га).

Як повідомив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа, уряд працює над розширення програм підтримки бізнесу. Планується, що кредити за програмою "5-7-9%" зможуть отримувати й підприємства у зонах активних бойових дій. Наразі для бізнесу на прифронтових територіях вже збільшений розмір гранту за програмою "єРобота" до 500 тис. грн.

Також у межах Програми підтримки прифронтових громад стали доступні субсидії для аграріїв (1000 грн на кожен гектар) та гранти на сади і теплиці – до 400 тис. грн/га із компенсацією до 80% витрат.

У засіданні взяли очільники громад, представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України, а також керівники Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської ОВА.

