Ілюстративне фото

Фахівці на Харківщині встановлюють всі обставини інциденту. Як виявилось, у кота, який покусав дитину в селі Лиман, виявили сказ

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 25 серпня. Місцева жителька повідомила, що на подвір'ї її онуку покусало кошеня, яке через два тижні померло. Під час обстеження виявилось, що дівчинку вкусило кошеня віком близько 3-4 місяців, яке не було щеплене проти сказу.

За словами жінки, її онука пробувала взяти кошеня на руки. Проте тварина вкусила її за кисть правої руки. Пізніше кошеня вже не проявляло агресії, але згодом тварину знайшли мертвою.

У домогосподарстві провели вимушену вакцинацію двом домашнім тваринам.

"Вкотре нагадуємо, що сказ — це надзвичайно небезпечна та невиліковна вірусна хвороба, яка вражає центральну нервову систему тварин і людини й завжди закінчується смертю. Вірус передається зі слиною хворої тварини, найчастіше через укус, подряпину або потрапляння слини на слизові оболонки, або ж пошкоджену шкіру", - зазначили в ДПСС.

Нагадаємо, якщо людину вкусила тварина необхідно: