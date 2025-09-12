16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 14:52

Податки без стресу: у Харкові відкрили офіс для консультацій платників

12 вересня 2025, 14:52
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові запрацював "Офіс податкових консультантів", створений за ініціативи Державної податкової служби України. Тут надають консультації з податкових питань для мешканців міста та області

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Консультації здійснюються усно за такими напрямами:

  • питання оподаткування фізичних та юридичних осіб;
  • електронна звітність;
  • проведення податкових перевірок і вирішення спорів;
  • робота з РРО/ПРРО;
  • регулювання обігу підакцизних товарів;
  • зупинка реєстрації податкових накладних;
  • податкові борги та борги з ЄСВ;
  • електронні довірчі послуги;
  • трансфертне ціноутворення.

Офіс знаходиться за адресою: проспект Науки, 9.

Графік роботи:

  • Понеділок – четвер: 8:00-17:00
  • П’ятниця: 8:00-15:45

Перерва щодня з 12:00 до 12:45.

Попередній запис за телефоном: (057) 702-87-10.

ДПС України закликає платників податків скористатися цією можливістю – щоб уникнути помилок та правильно вести свої справи.

Нагадаємо, Кабмін готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Серед них – Харківщина. Зокрема, передбачається впровадження спеціальних умов для ведення бізнесу з урахуванням воєнних ризиків, розширення програми відновлення житлового фонду, а також пріоритетне забезпечення медичних закладів необхідними ліками та сучасним обладнанням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків податки податкова служба офіс Харківська ОВА консультації
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Правоохоронці Тернопільщини розшукують чоловіка, у якого вдома знайшли боєприпаси
12 вересня 2025, 17:05
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
12 вересня 2025, 16:49
Священник на замовлення РФ наводив удари по Сумщині
12 вересня 2025, 16:35
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 16:05
В Україні подорожчала курятина: які ціни в супермаркетах
12 вересня 2025, 15:57
Детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня
12 вересня 2025, 15:55
Гуморист Кирило Ганін прокоментував скандальний жарт про чоловіків, які загинули в Тисі
12 вересня 2025, 15:34
На Вінниччині через пустощі з сірниками ледь не згорів будинок із дітьми
12 вересня 2025, 15:10
Вбивство українки в США: батька не пустили на похорон через заборону виїзду
12 вересня 2025, 14:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »