Податки без стресу: у Харкові відкрили офіс для консультацій платників
У Харкові запрацював "Офіс податкових консультантів", створений за ініціативи Державної податкової служби України. Тут надають консультації з податкових питань для мешканців міста та області
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Консультації здійснюються усно за такими напрямами:
- питання оподаткування фізичних та юридичних осіб;
- електронна звітність;
- проведення податкових перевірок і вирішення спорів;
- робота з РРО/ПРРО;
- регулювання обігу підакцизних товарів;
- зупинка реєстрації податкових накладних;
- податкові борги та борги з ЄСВ;
- електронні довірчі послуги;
- трансфертне ціноутворення.
Офіс знаходиться за адресою: проспект Науки, 9.
Графік роботи:
- Понеділок – четвер: 8:00-17:00
- П’ятниця: 8:00-15:45
Перерва щодня з 12:00 до 12:45.
Попередній запис за телефоном: (057) 702-87-10.
ДПС України закликає платників податків скористатися цією можливістю – щоб уникнути помилок та правильно вести свої справи.
