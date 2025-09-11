Фото: pixabay

Станом на 11 вересня у базі обласного центру зайнятості налічується 3235 актуальних вакансій на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Найбільш оплачувані вакансії цього тижня:

Радіотелефоніст – 120 тис. грн. Лікар-терапевт – 60 тис. грн. Фахівець з публічних закупівель – 48 тис. грн. Начальник відділу стандартизації – 35 тис. грн. Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 34, 9 тис. грн.

Також у топі вакансій – торговельний представник (33 тис. грн), архітектор (26 тис. грн), водій тролейбуса (25 тис. грн), економіст (24 тис. грн) та експедитор (20 тис. грн).

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями по Харкову та області можна за посиланням.

Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 219 729 (з понеділка по п’ятницю, 8:30–17:00).

Інформацію про роботу та контакти філій обласного центру зайнятості можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.