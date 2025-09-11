15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 16:28

Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають роботодавці і які зарплати обіцяють

11 вересня 2025, 16:28
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Станом на 11 вересня у базі обласного центру зайнятості налічується 3235 актуальних вакансій на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Найбільш оплачувані вакансії цього тижня:

  1. Радіотелефоніст – 120 тис. грн.
  2. Лікар-терапевт – 60 тис. грн.
  3. Фахівець з публічних закупівель – 48 тис. грн.
  4. Начальник відділу стандартизації – 35 тис. грн.
  5. Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 34, 9 тис. грн.

Також у топі вакансій – торговельний представник (33 тис. грн), архітектор (26 тис. грн), водій тролейбуса (25 тис. грн), економіст (24 тис. грн) та експедитор (20 тис. грн).

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями по Харкову та області можна за посиланням.

Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 219 729 (з понеділка по п’ятницю, 8:30–17:00).

Інформацію про роботу та контакти філій обласного центру зайнятості можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
робота працевлаштування Харківська область вакансія пошук роботи
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Понад 1,4 тис. пачок сигарет: на Одещині на кордоні з Румунією виявили автівку зі схованками
11 вересня 2025, 18:29
На Одещині чоловіка судили за спробу підкупити прикордонника та переправити до Молдови двох клієнтів
11 вересня 2025, 17:59
У Тернополі чоловік побив комунальника і накинувся на поліцейських
11 вересня 2025, 17:35
На окупованих територіяї Запорізької області зводять телевежу для трансляції російської пропаганди
11 вересня 2025, 17:24
На Київщині у посилці до Канади знайшли валюту на 1,7 млн грн
11 вересня 2025, 17:23
Київській забудовниці Владиславі Молчановій призначили 100 млн грн застави
11 вересня 2025, 17:07
На Запоріжжі відкриють ще одну школу під землею: як вона виглядає
11 вересня 2025, 16:57
До Румунії за 8 тисяч євро: на Буковині співробітників ТЦК викрили на переправленні чоловіків за кордон
11 вересня 2025, 16:41
У Запорізькій області розбився український винищувач Су-27: пілот загинув
11 вересня 2025, 16:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »