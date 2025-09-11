Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок площею 30 м², пошкоджені кілька інших осель.

Поранення отримали дві жінки – 54 та 83 років. Їм надали допомогу медики.

Для ліквідації наслідків були залучені вісім рятувальників та дві одиниці техніки, серед них медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, 11 вересня російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі. Під час ліквідації загорання рятувальники потрапили під повторний удар.