11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
08:12  09 вересня
У Дніпрі зіткнулися три авто: постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 12:25

У Харкові працівниця метро врятувала життя пасажирки

09 вересня 2025, 12:25
Ілюстративне фото
У Харкові працівниця метро врятувала пасажирку. У жінки була сильна кровотеча

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На станції "Академіка Барабашова" працівниця метро врятувала пасажирку. Під час руху ескалатором жінка втратила рівновагу. Вона впала та серйозно травмувалась. У неї була сильна кровотеча.

Чергова по залу служби пасажирських перевезень відреагувала дуже швидко. Вона зупинила кровотечу, використала необхідні засоби з аптечки та викликала швидку допомогу.Завдяки цьому стан постраждалої був стабілізований ще до прибуття медиків.

Лікарі госпіталізували жінку, провели їй операцію та зашили рану. Після одужання жінка прийшла до метро, щоб подякувати працівниці, яка її врятувала.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі медики провели операцію військовому. Виявилось, що в кістку вросла спиця. Через десять років металевий предмет почав завдавати болю. Тепер, після вдалої операції, військовий сподівається повернутися до служби.

медична допомога Харків
