У Харкові працівниця метро врятувала пасажирку. У жінки була сильна кровотеча

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На станції "Академіка Барабашова" працівниця метро врятувала пасажирку. Під час руху ескалатором жінка втратила рівновагу. Вона впала та серйозно травмувалась. У неї була сильна кровотеча.

Чергова по залу служби пасажирських перевезень відреагувала дуже швидко. Вона зупинила кровотечу, використала необхідні засоби з аптечки та викликала швидку допомогу.Завдяки цьому стан постраждалої був стабілізований ще до прибуття медиків.

Лікарі госпіталізували жінку, провели їй операцію та зашили рану. Після одужання жінка прийшла до метро, щоб подякувати працівниці, яка її врятувала.

