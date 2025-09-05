Напав із ножем на працівника ТЦК – на Харківщині чоловіку оголосили підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Зміїв Харківської області 41-річний місцевий житель напав із ножем на працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 3 вересня близько 10:00.

Представник ТЦК проводив звірку з обліковими даними військовозобов'язаних, коли чоловік агресивно відреагував на законну вимогу, дістав ніж та завдав йому множинних різаних ран руки.

Після нападу зловмисник намагався втекти, однак поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали.

Того ж дня слідчі поліції №2 Чугуївського районного управління повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Зміївський районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.

