16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 16:11

Напав із ножем на працівника ТЦК – на Харківщині чоловіку оголосили підозру

05 вересня 2025, 16:11
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У місті Зміїв Харківської області 41-річний місцевий житель напав із ножем на працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 3 вересня близько 10:00.

Представник ТЦК проводив звірку з обліковими даними військовозобов'язаних, коли чоловік агресивно відреагував на законну вимогу, дістав ніж та завдав йому множинних різаних ран руки.

Після нападу зловмисник намагався втекти, однак поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали.

Того ж дня слідчі поліції №2 Чугуївського районного управління повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Зміївський районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
