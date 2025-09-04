Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають та які зарплати пропонують

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 4 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3301 вакансія

Як передає RegioNews, про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Топ-10 вакансій тижня на Харківщині:

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн. Машиніст навантажувальної машини – 50 000 грн. Обвалювальник м'яса – 40 000 грн. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн. Монтажник – 30 000 грн. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 29 900 грн. Машиніст крана – 25 000 грн. Фахівець з методів розширення ринку збуту – 24 900 грн. Менеджер з логістики – 23 000 грн. Начальник планово-економічного відділу – 20 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА активно борються із тіньовою зайнятістю. За перше півріччя 2025 року спеціалісти надали понад 1 400 консультацій, офіційно працевлаштували понад 6 тисяч осіб та провели понад 50 семінарів і круглих столів.