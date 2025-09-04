Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають та які зарплати пропонують
Станом на 4 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3301 вакансія
Як передає RegioNews, про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.
Топ-10 вакансій тижня на Харківщині:
- Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
- Машиніст навантажувальної машини – 50 000 грн.
- Обвалювальник м'яса – 40 000 грн.
- Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.
- Монтажник – 30 000 грн.
- Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 29 900 грн.
- Машиніст крана – 25 000 грн.
- Фахівець з методів розширення ринку збуту – 24 900 грн.
- Менеджер з логістики – 23 000 грн.
- Начальник планово-економічного відділу – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА активно борються із тіньовою зайнятістю. За перше півріччя 2025 року спеціалісти надали понад 1 400 консультацій, офіційно працевлаштували понад 6 тисяч осіб та провели понад 50 семінарів і круглих столів.
Приклад людяності: на Харківщині поліцейський врятував пораненого птахаВсі новини »
03 вересня 2025, 21:55Харківські підприємці зможуть обговорити податкові та безпекові питання на онлайн-зустрічі
03 вересня 2025, 19:22Жителям прифронтових населених пунктів на Харківщині нададуть допомогу від ЮНІСЕФ
02 вересня 2025, 21:25
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У громадах Харківщини діти здобувають освіту в підземних школах
04 вересня 2025, 22:52Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
04 вересня 2025, 22:10У Португалії трагічно загинув українець
04 вересня 2025, 21:52Декілька думок після сьогоднішнього саміту "коаліції охочих"
04 вересня 2025, 21:26Чому українці обирають DIM.RIA для пошуку житла
04 вересня 2025, 20:57У Харкові затримали таксиста, який з напарником обікрав військового
04 вересня 2025, 20:43У Дніпрі суддили зрадника, який працював на російську ФСБ
04 вересня 2025, 20:21Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
04 вересня 2025, 20:20Генералу СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
04 вересня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »