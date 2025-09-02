19:42  02 вересня
02 вересня 2025, 19:55

Тренерів Харківщини запрошують долучитися до проєкту з адаптивного спорту для ветеранів, який проходить під егідою американських партнерів

02 вересня 2025, 19:55
Харківська ОВА спільно із Міністерством у справах ветеранів реалізує Проєкт розвитку тренерського складу з реабілітації ветеранів через спорт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Як зазначається, проєкт впроваджується у партнерстві з Програмою реабілітації та реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Його мета – підвищити кваліфікацію тренерів, які працюють з ветеранами та ветеранками, що зазнали поранень або травм внаслідок збройної агресії рф.

Програма передбачає онлайн-лекції з психології, інклюзивності та безбар’єрності, модулі з адаптивних видів спорту за участю американських і українських фахівців, а також практичний курс підготовки. Основна частина занять проходитиме онлайн з вересня по жовтень 2025 року. Практичний модуль – офлайн протягом одного з вихідних у середині жовтня.

Для участі у Проєкті необхідно перейти за посиланням.

Нагадаємо, на Харківщині ветерани отримують гранти на бізнес та створюють нові робочі місця. Питання всебічної допомоги та успішної реінтеграції ветеранів перебуває на особистому контролі начальника ОВА Олега Синєгубова.

