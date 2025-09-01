Незаконный подарок от брата: в Харькове парню грозит тюрьма
Молодой парень гулял по улицам Харькова с подарком брата. Однако оказалось, что это нарушение закона
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Дело в том, что 21-летний житель Харькова получил от брата в подарок металлический кастет. Когда правоохранители проверяли документы молодого человека, то обнаружили этот запрещенный предмет у него.
Поскольку металлический кастет считается оружием, парень получил подозрение по факту незаконного обращения с оружием. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы . Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
