Молодой парень гулял по улицам Харькова с подарком брата. Однако оказалось, что это нарушение закона

Дело в том, что 21-летний житель Харькова получил от брата в подарок металлический кастет. Когда правоохранители проверяли документы молодого человека, то обнаружили этот запрещенный предмет у него.

Поскольку металлический кастет считается оружием, парень получил подозрение по факту незаконного обращения с оружием. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

