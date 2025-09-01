17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 17:55

Незаконний подарунок від брата: у Харкові хлопцю загрожує в'язниця

01 вересня 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
Молодий хлопець гуляв вулицями Харкова з подарунком брата. Однак виявилось, що це порушення закону

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Річ у тім, що 21-річний житель Харкова отримав від брата в подарунок металевий кастет. Коли правоохоронці перевіряли документи хлопця, то виявили цей заборонений предмет у нього.

Оскільки металевий кастет вважається зброєю, то хлопець отримав підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

зброя поліція Харків
