Незаконний подарунок від брата: у Харкові хлопцю загрожує в'язниця
Молодий хлопець гуляв вулицями Харкова з подарунком брата. Однак виявилось, що це порушення закону
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Річ у тім, що 21-річний житель Харкова отримав від брата в подарунок металевий кастет. Коли правоохоронці перевіряли документи хлопця, то виявили цей заборонений предмет у нього.
Оскільки металевий кастет вважається зброєю, то хлопець отримав підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
