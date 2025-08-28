14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 18:09

Прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн

28 серпня 2025, 18:09
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Мікрогранти у Харкові допомагають бізнесу розвиватися та створювати нові робочі місця, стимулюючи економіку міста

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА у 2025 році бізнесу міста виділено значну фінансову допомогу через мікрогранти. За вісім місяців позитивні рішення отримали 338 суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців. На їхнє фінансування було спрямовано 119 млн гривень, що дало змогу розвивати бізнес та створювати нові робочі місця.

Мікрогранти підтримують різні сфери діяльності, включно з малим та середнім бізнесом, а також приватними підприємцями. Фінансування допомагає покривати витрати на обладнання, матеріали та модернізацію виробничих процесів.

Загалом, прямі інвестиції в економіку Харкова у 2025 році склали близько 230 млн гривень. За сприяння Харківської ОВА такі кошти спрямовуються на відновлення підприємств та створення умов для стабільного розвитку міста попри виклики російської агресії.

Раніше повідомлялося, у Харкові безробітні долучаються до відновлення міста та здобувають нові професійні навички. За підтримки Харківської ОВА у 2025 році понад 3,2 тисячі людей брали участь у розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів, на що витрачено понад 67 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків гранти бізнес підтримка робочі місця інвестиції ОВА Харківська ОВА
Підтримка роботодавців Харкова: гранти та компенсації рятують роботу для тисяч харків'ян
28 серпня 2025, 17:49
За підтримки ОВА безробітні допомагають ліквідувати наслідки обстрілів у Харкові
28 серпня 2025, 16:36
Харківщина шукає працівників: ТОП-10 вакансій із найвищою зарплатою
28 серпня 2025, 15:09
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Спека до +35 повертається в Україну
28 серпня 2025, 17:55
Підтримка роботодавців Харкова: гранти та компенсації рятують роботу для тисяч харків'ян
28 серпня 2025, 17:49
З 1 вересня змінюються правила нарахування пенсій: ПФУ та Кіберполіція попереджають про фейки
28 серпня 2025, 17:36
У Черкасах затримали 16-річного палія елітного автомобіля
28 серпня 2025, 17:22
На Полтавщині з'явився меморіал загиблим працівникам ТЦК
28 серпня 2025, 17:05
На Черкащині зіштовхнулись авто та вантажівка, є загиблий та травмована
28 серпня 2025, 16:50
За підтримки ОВА безробітні допомагають ліквідувати наслідки обстрілів у Харкові
28 серпня 2025, 16:36
На Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень
28 серпня 2025, 16:29
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав офіс ексміністра Кубракова
28 серпня 2025, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »