Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА у 2025 році бізнесу міста виділено значну фінансову допомогу через мікрогранти. За вісім місяців позитивні рішення отримали 338 суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців. На їхнє фінансування було спрямовано 119 млн гривень, що дало змогу розвивати бізнес та створювати нові робочі місця.

Мікрогранти підтримують різні сфери діяльності, включно з малим та середнім бізнесом, а також приватними підприємцями. Фінансування допомагає покривати витрати на обладнання, матеріали та модернізацію виробничих процесів.

Загалом, прямі інвестиції в економіку Харкова у 2025 році склали близько 230 млн гривень. За сприяння Харківської ОВА такі кошти спрямовуються на відновлення підприємств та створення умов для стабільного розвитку міста попри виклики російської агресії.

Раніше повідомлялося, у Харкові безробітні долучаються до відновлення міста та здобувають нові професійні навички. За підтримки Харківської ОВА у 2025 році понад 3,2 тисячі людей брали участь у розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів, на що витрачено понад 67 млн грн.