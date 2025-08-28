Прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн
Мікрогранти у Харкові допомагають бізнесу розвиватися та створювати нові робочі місця, стимулюючи економіку міста
Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.
За підтримки Харківської ОВА у 2025 році бізнесу міста виділено значну фінансову допомогу через мікрогранти. За вісім місяців позитивні рішення отримали 338 суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців. На їхнє фінансування було спрямовано 119 млн гривень, що дало змогу розвивати бізнес та створювати нові робочі місця.
Мікрогранти підтримують різні сфери діяльності, включно з малим та середнім бізнесом, а також приватними підприємцями. Фінансування допомагає покривати витрати на обладнання, матеріали та модернізацію виробничих процесів.
Загалом, прямі інвестиції в економіку Харкова у 2025 році склали близько 230 млн гривень. За сприяння Харківської ОВА такі кошти спрямовуються на відновлення підприємств та створення умов для стабільного розвитку міста попри виклики російської агресії.
