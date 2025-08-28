14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 16:36

За підтримки ОВА безробітні допомагають ліквідувати наслідки обстрілів у Харкові

28 серпня 2025, 16:36
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Харкові безробітні долучаються до відновлення міста, одночасно отримуючи роботу та нові професійні навички

Про це повідомляє Харківський обласний центр занятості, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА, служба зайнятості регіону активно залучає безробітних до суспільно корисних робіт. У 2025 році понад 3,2 тисячі харків’ян брали участь у розборі завалів зруйнованих будинків, прибиранні уламків та ліквідації наслідків обстрілів. На оплату їхньої праці спрямовано понад 67 млн грн.

Ці роботи дозволяють одночасно підтримати людей, які шукають роботу, та прискорити відновлення інфраструктури міста-героя. Служба зайнятості зазначає, що такі заходи допомагають формувати нові професійні навички та підвищувати соціальну активність мешканців.

Крім того, служба продовжує фінансово підтримувати роботодавців. Завдяки компенсаціям та допомозі по частковому безробіттю підприємства Харкова зберігають трудові колективи та створюють нові робочі місця. Загальна сума таких виплат цього року становить понад 42 млн грн, що допомогло працевлаштувати та зберегти роботу для більш ніж 1,4 тисячі людей.

Прямі інвестиції в економіку Харкова у 2025 році перевищили 230 млн грн. Це дозволяє не лише відновлювати інфраструктуру, а й підтримувати підприємства, бізнес та мешканців, які постраждали від наслідків російської агресії.

Раніше повідомлялося, на Харківщині підвищили оплату праці для учасників суспільно корисних робіт. Тепер зарплата за такі тимчасові роботи зросла на 33% і досягає 16 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Служба зайнятості безробітні плата працевлаштування ОВА робота
Харківщина шукає працівників: ТОП-10 вакансій із найвищою зарплатою
28 серпня 2025, 15:09
Навчання, гранти, робота: як на Харківщині допомагають ветеранам почати нове життя
28 серпня 2025, 13:17
Росіяни вдарили по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків: рейси не скасовують
28 серпня 2025, 09:39
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Черкащині зіштовхнулись авто та вантажівка, є загиблий та травмована
28 серпня 2025, 16:50
На Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень
28 серпня 2025, 16:29
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав офіс ексміністра Кубракова
28 серпня 2025, 15:59
Зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала понівечену квартиру після обстрілу Києва
28 серпня 2025, 15:57
Вибухівку отримував дронами: у Запоріжжі зрадник готував теракти
28 серпня 2025, 15:54
У Дніпрі судили зрадника, який підписав контракт з армією РФ
28 серпня 2025, 15:46
У Тернополі чоловік викрав телефон після застілля і зняв 90 тисяч гривень
28 серпня 2025, 15:36
Дніпропетровщина лідер за кількістю розлучень: скільки шлюбів було розірвано в Україні з початку року
28 серпня 2025, 15:35
У Рівному оголосили підозру водію, який спричинив смертельну аварію у стані наркотичного сп’яніння
28 серпня 2025, 15:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »