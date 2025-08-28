Фото: ілюстративне

У Харкові безробітні долучаються до відновлення міста, одночасно отримуючи роботу та нові професійні навички

Про це повідомляє Харківський обласний центр занятості, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА, служба зайнятості регіону активно залучає безробітних до суспільно корисних робіт. У 2025 році понад 3,2 тисячі харків’ян брали участь у розборі завалів зруйнованих будинків, прибиранні уламків та ліквідації наслідків обстрілів. На оплату їхньої праці спрямовано понад 67 млн грн.

Ці роботи дозволяють одночасно підтримати людей, які шукають роботу, та прискорити відновлення інфраструктури міста-героя. Служба зайнятості зазначає, що такі заходи допомагають формувати нові професійні навички та підвищувати соціальну активність мешканців.

Крім того, служба продовжує фінансово підтримувати роботодавців. Завдяки компенсаціям та допомозі по частковому безробіттю підприємства Харкова зберігають трудові колективи та створюють нові робочі місця. Загальна сума таких виплат цього року становить понад 42 млн грн, що допомогло працевлаштувати та зберегти роботу для більш ніж 1,4 тисячі людей.

Прямі інвестиції в економіку Харкова у 2025 році перевищили 230 млн грн. Це дозволяє не лише відновлювати інфраструктуру, а й підтримувати підприємства, бізнес та мешканців, які постраждали від наслідків російської агресії.

Раніше повідомлялося, на Харківщині підвищили оплату праці для учасників суспільно корисних робіт. Тепер зарплата за такі тимчасові роботи зросла на 33% і досягає 16 тисяч гривень.