Фото: Офіс Генерального прокурора

Серед них керівник установи, його заступник, черговий помічник керівника та два оперативні працівники

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, керівництво колонії примушувало ув'язнених до безоплатної праці, включно з понаднормовою. Для цього використовували інших співробітників установи та систематично принижували гідність засуджених. За свідченнями слідчих, застосовувалися залякування, психологічний тиск, маніпуляції, шантаж, погрози та образи.

Крім того, працівники колонії без належних підстав використовували заходи дисциплінарного впливу щодо в'язнів. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 127 КК України. Йдеться про дії представників держави, які спрямовані на заподіяння фізичного або морального болю засудженим з метою примусити їх до дій всупереч їхній волі, здійснені за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці фіксують сліди злочину та збирають докази

Наразі триває збір доказів щодо інших випадків катувань. На місці працюють експерти-криміналісти для фіксації слідів злочину. Паралельно готуються клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють працівники ДБР.

