25 серпня 2025, 20:19

До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"

25 серпня 2025, 20:19
Фото: ДБР
Завершено досудове розслідування проти заступниці начальника одного з управлінь та начальниці відділу податкової служби регіону

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду для розгляду по суті.

За даними слідства, посадовці організували системне вимагання хабарів від підприємців. Кошти брали як за можливість вести бізнес без штрафних санкцій, так і за прискорене закриття ФОП без додаткових перевірок. Сума хабарів у середньому сягала 5 тисяч доларів США. Зафіксовано вісім таких епізодів.

Схему організувала заступниця начальника управління. Вона давала підлеглим вказівки щодо підприємств, які потрібно "опрацювати", щоб власники погодилися на "співпрацю" та почали платити гроші. Дії посадовців кваліфіковані як корупційні та порушують законодавство про протидію хабарництву.

В межах розслідування один із учасників погодився на співпрацю зі слідством та надав викривальні покази проти керівниці. Суд уже затвердив угоду про визнання ним вини, що дозволило пришвидшити процесуальні дії та подати матеріали до суду.

Раніше повідомлялося, українські моделі на платформі OnlyFans протягом 2020–2022 років заробили понад 111 мільйонів доларів. Підрахунки доходів здійснили у Податковій службі України.

