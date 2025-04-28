12:08  28 апреля
На Одесщине столкнулись грузовик и две легковушки: движение по трассе затруднено
11:27  28 апреля
В Полтаве вынесли приговор девушке, убившей сестру ножом
06:35  28 апреля
Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2025, 12:39

В Налоговой подсчитали доходы украинских моделей OnlyFans

28 апреля 2025, 12:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские модели платформы OnlyFans в течение 2020-2022 годов заработали 111 млн долларов

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, доходы от размещения контента на OnlyFans получали 5435 украинцев, суммарно 7036 аккаунтов.

В сентябре 2024 года налоговая получила данные об этих доходах от Великобритании, где зарегистрирована компания Fenix International Ltd, владеющая платформой.

С этого времени налоговики направили более 5000 запросов физическим лицам с требованием подать декларации или уплатить налоги. 748 человек уже задекларировали свои доходы на сумму 356 млн. грн.

В целом по результатам проверок начислены долги на 14,7 млн грн, а еще 14,5 млн грн плательщики пытаются обжаловать в судах. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам – 111 миллионов долларов.

В то же время, часть моделей зарегистрировали ФЛПы и уплачивают единый налог, другие платят НДФЛ и военный сбор.

Особое внимание вызывает вопрос уголовной ответственности: в Украине изготовление порнографии является преступлением, однако глава ГНС отметил, что его ведомство занимается только налоговыми вопросами и не имеет полномочий расследовать такие дела.

Напомним, в марте правоохранители провели обыски в украинских моделей OnlyFans.

Читайте также: Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
долги налоги налоговая служба OnlyFans модель аккаунты
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
На Закарпатье задержаны злоумышленники, которые за 8000 долларов переправляли мужчин через границу
28 апреля 2025, 13:44
В Киевской области во время работы в поле загорелся трактор
28 апреля 2025, 13:43
Херсонщина под атакой дронов: россияне нанесли почти 2100 ударов за неделю
28 апреля 2025, 13:28
В Хмельницкой области транспорт будет останавливаться во время минуты молчания
28 апреля 2025, 13:22
Житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за кражу 6000 грн у пенсионерки
28 апреля 2025, 13:07
Во время отражения дроновой атаки ВСУ потеряли истребитель Су-27: пилот успешно катапультировался
28 апреля 2025, 13:05
Грабеж среди бела дня: в Луцке задержали вора с украшениями
28 апреля 2025, 12:59
В Украине зарегистрировали законопроект о наставничестве: поддержку смогут получить дети из интернатов, приемных и кризисных семей
28 апреля 2025, 12:55
На Николаевщине в пожаре погибла женщина
28 апреля 2025, 12:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »