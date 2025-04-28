В Налоговой подсчитали доходы украинских моделей OnlyFans

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Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, доходы от размещения контента на OnlyFans получали 5435 украинцев, суммарно 7036 аккаунтов.

В сентябре 2024 года налоговая получила данные об этих доходах от Великобритании, где зарегистрирована компания Fenix International Ltd, владеющая платформой.

С этого времени налоговики направили более 5000 запросов физическим лицам с требованием подать декларации или уплатить налоги. 748 человек уже задекларировали свои доходы на сумму 356 млн. грн.

В целом по результатам проверок начислены долги на 14,7 млн грн, а еще 14,5 млн грн плательщики пытаются обжаловать в судах. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам – 111 миллионов долларов.

В то же время, часть моделей зарегистрировали ФЛПы и уплачивают единый налог, другие платят НДФЛ и военный сбор.

Особое внимание вызывает вопрос уголовной ответственности: в Украине изготовление порнографии является преступлением, однако глава ГНС отметил, что его ведомство занимается только налоговыми вопросами и не имеет полномочий расследовать такие дела.

Напомним, в марте правоохранители провели обыски в украинских моделей OnlyFans.

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