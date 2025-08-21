19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 22:49

Украинские военные показали, как сейчас выглядит Волчанск

21 августа 2025, 22:49
иллюстративное фото: из открытых источников
В сети показали, во что россияне превратили Волчанск

Как передает RegioNews, соответствующее видео опубликовала 57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко.

Силы обороны показали Волчанск Харьковской области, практически ежедневно атакующий армия РФ, пытаясь захватить город, который держит оборону уже более года.

Волчанск – город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области. Город попал в зону боевых действий во время русско-украинской войны и был уволен в ходе слобожанского контрнаступления. В 2024 году РФ начала повторное наступление, в ходе которого город был полностью уничтожен.

Напомним, жители прифронтовых общин Харьковщины получат помощь от международных партнеров по прохождению отопительного сезона.

война видео Харьковская область Волчанск
Бывшую директрису лицея в Харьковской области подозревают в продвижении российского образования
21 августа 2025, 17:47
В Харьковской области к сентябрю откроют фабрику-кухню для школьных обедов
21 августа 2025, 17:20
Поддержка международных партнеров: Харьковщина получит $14 млн на гуманитарные проекты
21 августа 2025, 10:31
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
22 августа 2025, 00:27
В Киевской области поезд сбил мужчину
22 августа 2025, 00:02
Трамп дал две недели на разрешение ситуации в Украине
21 августа 2025, 23:23
В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
21 августа 2025, 23:11
Депутат от ОПЗЖ хочет построить масштабный курорт в Закарпатье
21 августа 2025, 22:39
В Запорожье выбирали меру пресечения по делу на 8,6 миллиона: неравнодушные граждане пришли на суд
21 августа 2025, 22:25
Вышел трейлер фильма об украинских военных, противостоящих советским зомби
21 августа 2025, 22:16
В Мукачево возросло количество пострадавших в результате российской атаки
21 августа 2025, 21:59
В Кропивницком загорелся университет: погибли люди
21 августа 2025, 21:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
