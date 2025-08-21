Украинские военные показали, как сейчас выглядит Волчанск
В сети показали, во что россияне превратили Волчанск
Как передает RegioNews, соответствующее видео опубликовала 57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко.
Силы обороны показали Волчанск Харьковской области, практически ежедневно атакующий армия РФ, пытаясь захватить город, который держит оборону уже более года.
Волчанск – город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области. Город попал в зону боевых действий во время русско-украинской войны и был уволен в ходе слобожанского контрнаступления. В 2024 году РФ начала повторное наступление, в ходе которого город был полностью уничтожен.
Напомним, жители прифронтовых общин Харьковщины получат помощь от международных партнеров по прохождению отопительного сезона.
