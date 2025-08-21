Українські військові показали, як зараз виглядає Вовчанськ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мережі показали, на що росіяни перетворили Вовчанськ

Як передає RegioNews, відповідне відео опублікувала 57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка.

Сили оборони показали Вовчанськ Харківської області, який практично щодня атакує армія РФ, намагаючись захопити місто, яке тримає оборону вже понад рік.

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області. Місто потрапило у зону бойових дій під час російсько-української війни і було звільнене в ході слобожанського контрнаступу. У 2024 році РФ почала повторний наступ, в ході якого місто було цілковито знищене.

