20 серпня 2025, 11:33

На Харківщині пройде онлайн-ярмарок вакансій молодих експортних менеджерів

20 серпня 2025, 11:33
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Підприємців Харківщини запрошують долучитися до онлайн-ярмарки вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За підтримки Харківської ОВА 10 вересня відбудеться Export Talent Match – онлайн-ярмарок вакансій у форматі speed networking, де підприємці матимуть можливість знайти молодих фахівців у сфері міжнародної торгівлі.

Учасники Export Talent Match зможуть: провести 5-7 коротких зустрічей з найбільш релевантними кандидатами за заданими критеріями; обмінятися контактами та запросити найкращих претендентів на співбесіду; отримати Talent Book усіх учасників для подальшого відбору.

Реєстрація триває до 8 вересня (до 9:00) за посиланням.

Детальніше про захід можна дізнатися тут.

Як повідомлялось, медичні заклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги.

Харківська область Харківська ОВА підтримка бізнес вакансія економіка
