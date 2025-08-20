На Харківщині пройде онлайн-ярмарок вакансій молодих експортних менеджерів

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За підтримки Харківської ОВА 10 вересня відбудеться Export Talent Match – онлайн-ярмарок вакансій у форматі speed networking, де підприємці матимуть можливість знайти молодих фахівців у сфері міжнародної торгівлі.

Учасники Export Talent Match зможуть: провести 5-7 коротких зустрічей з найбільш релевантними кандидатами за заданими критеріями; обмінятися контактами та запросити найкращих претендентів на співбесіду; отримати Talent Book усіх учасників для подальшого відбору.

Реєстрація триває до 8 вересня (до 9:00) за посиланням.

Детальніше про захід можна дізнатися тут.

