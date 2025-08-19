13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 17:25

На Харківщині росіяни вдарили дроном по "швидкій допомозі"

19 серпня 2025, 17:25
Фото: Нацполіція
19 серпня росіяни атакували Харківську область. Метою ворога стали медики, які їхали на виклик у Куп'янському районі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки отримали поранення 57 та 43-річний чоловіки, які знаходились у салоні. Їх госпіталізували з вибуховими травмами.

"За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше російські військові вдарили балістикою по фермерському господарству в Миколаївській області. Внаслідок удару четверо працівників отримали поранення. На жаль, один з постраждалих помер у кареті "швидкої допомоги".

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
07 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
