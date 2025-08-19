Фото: Нацполіція

19 серпня росіяни атакували Харківську область. Метою ворога стали медики, які їхали на виклик у Куп'янському районі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки отримали поранення 57 та 43-річний чоловіки, які знаходились у салоні. Їх госпіталізували з вибуховими травмами.

"За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше російські військові вдарили балістикою по фермерському господарству в Миколаївській області. Внаслідок удару четверо працівників отримали поранення. На жаль, один з постраждалих помер у кареті "швидкої допомоги".