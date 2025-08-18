Фото: ОВА

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними очільника ОВА, п'ята жертва – це жінка, її дані уточнюють.

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Харкові зросла до 20. По допомогу медиків звернулися 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.