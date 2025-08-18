Кількість загиблих та постраждалих в Харкові зросла
Внаслідок ворожої атаки на Харків зранку 18 серпня загинули пʼятеро людей
Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За даними очільника ОВА, п'ята жертва – це жінка, її дані уточнюють.
Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Харкові зросла до 20. По допомогу медиків звернулися 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік.
Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.
