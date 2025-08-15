11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 16:34

Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів

15 серпня 2025, 16:34
фото: Юлія Свириденко
Кабмін готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Серед них – Харківщина

Як передає RegioNews, про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, новий пакет підтримки значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

"Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що Кабмін продовжить розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей.

Нагадаємо, за підтримки Харківської ОВА, медзаклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

