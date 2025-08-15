Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів

фото: Юлія Свириденко

Кабмін готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Серед них – Харківщина

Як передає RegioNews, про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, новий пакет підтримки значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

"Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що Кабмін продовжить розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей.

Нагадаємо, за підтримки Харківської ОВА, медзаклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.