11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 16:20

Медзаклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги

15 серпня 2025, 16:20
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги

Як передає RegioNews, про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги.

Водночас аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Ініціатива реалізовуватиметься за підтримки Харківської ОВА.

Як повідомлялось, молоді лікарі на Харківщині можуть отримати по 200 тис. грн. Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН.

14 серпня 2025
07 серпня 2025
