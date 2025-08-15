Медзаклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги.

Водночас аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Ініціатива реалізовуватиметься за підтримки Харківської ОВА.

Як повідомлялось, молоді лікарі на Харківщині можуть отримати по 200 тис. грн. Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН.