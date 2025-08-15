11:45  15 серпня
15 серпня 2025, 12:44

З 17 серпня очікуються зміни у режимі комендантської години в Харкові та області

15 серпня 2025, 12:44
Фото: ілюстративне
Так зменшується тривалість комендантської години, щоб бізнес міг працювати довше

Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

З 17 серпня у Харкові та області скорочено тривалість комендантської години. Вона тепер діятиме з півночі до 5-ї ранку.

Зміни не стосуються громад, де місцева влада вже запровадила власний режим посиленої комендантської години.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олексія Синєгубова, рішення ухвалили після звернень представників бізнесу, які просили полегшити режим роботи підприємств.

Влада нагадує, що дотримання комендантської години залишається обов’язковим для всіх жителів регіону, а порушення передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

Раніше повідомлялося, в місті Самар на Дніпропетровщині скоротили комендантську годину. Тепер пересуватися містом заборонено лише з опівночі до 5-ї ранку, що дає мешканцям додатковий вечірній час на вулиці.

