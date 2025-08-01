В одном из городов Днепропетровщины сократили время комендантского часа
В городе Самар с 1 августа 2025 года меняется время комендантского часа
Об этом идет речь в распоряжении Самаровской районной военной администрации, передает RegioNews.
Как сообщают в ведомстве, теперь ограничение будет действовать с полуночи до 5:00 утра. Ранее передвижение по городу запрещалось уже с 23:00. Таким образом, жители получили дополнительный час для свободного пребывания вне дома в вечернее время.
Правоохранители напоминают, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах без специального пропуска. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Местные власти призывают граждан соблюдать установленные правила для безопасности и порядка в условиях военного положения.
Напомним, в Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водителя Citroёn с поддельными документами. В ходе проверки стало известно, что документов в соответствующих базах нет, что может свидетельствовать о предполагаемой подделке.