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В городе Самар с 1 августа 2025 года меняется время комендантского часа

Об этом идет речь в распоряжении Самаровской районной военной администрации, передает RegioNews.

Как сообщают в ведомстве, теперь ограничение будет действовать с полуночи до 5:00 утра. Ранее передвижение по городу запрещалось уже с 23:00. Таким образом, жители получили дополнительный час для свободного пребывания вне дома в вечернее время.

С 1 августа в Самаре будет действовать новое время комендантского часа

Правоохранители напоминают, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах без специального пропуска. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Местным жителям добавили час для передвижения по городу вечером

Местные власти призывают граждан соблюдать установленные правила для безопасности и порядка в условиях военного положения.

Напомним, в Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водителя Citroёn с поддельными документами. В ходе проверки стало известно, что документов в соответствующих базах нет, что может свидетельствовать о предполагаемой подделке.