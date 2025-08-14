17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 17:45

На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом

14 серпня 2025, 17:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Харківська ОВА організовує онлайн-зустріч «Діалог влади та бізнесу»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

"На території Харківської області продовжує свою роботу онлайн-платформа "Діалог влади та бізнесу" з метою забезпечення ефективної взаємодії між державою та бізнесом", - йдеться у повідомленні.

Онлайн-зустріч відбудеться 15 серпня об 11:00.

Тема: "Розвиток соціально-трудових відносин та підтримка підприємництва в Харківській області".

Для участі у заході необхідно заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Зустріч проходитиме за підтримки Харківської ОВА.

Як повідомлялось, підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни. Навчання стартує 27 серпня. Тривалість курсу становить 1,5 місяця (54 години).

