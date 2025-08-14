На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

"На території Харківської області продовжує свою роботу онлайн-платформа "Діалог влади та бізнесу" з метою забезпечення ефективної взаємодії між державою та бізнесом", - йдеться у повідомленні.

Онлайн-зустріч відбудеться 15 серпня об 11:00.

Тема: "Розвиток соціально-трудових відносин та підтримка підприємництва в Харківській області".

Для участі у заході необхідно заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Зустріч проходитиме за підтримки Харківської ОВА.

Як повідомлялось, підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни. Навчання стартує 27 серпня. Тривалість курсу становить 1,5 місяця (54 години).