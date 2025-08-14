Фото: Міністерство цифрової трансформації України

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає RegioNews.

Після успішного тестування в Львові цієї осені наступними стануть Харків та Бородянка. Раніше планувалося обмежитися Києвом та Одесою, однак тепер перелік міст значно розширили.

Тестування 5G у цих містах має особливе значення. Тут мережу перевірять у складних умовах: частково пошкоджена інфраструктура, можливі перебої з електропостачанням та обмежені ресурси. Результати експерименту допоможуть оцінити, як технологія працює у критичних ситуаціях та яку роль може відігравати у відбудові та модернізації міст через цифрові рішення.

Крім того, Україна готується до поетапного переходу з 3G на сучасні стандарти зв’язку, включно з 4G, до 2030 року. Мобільні оператори вже оновлюють мережі, щоб зміни були непомітні для користувачів. Це дозволить зробити інтернет швидшим, зв’язок стабільнішим, а мережі - здатними обслуговувати більшу кількість абонентів без зниження якості.

Влада наголошує, що розвиток сучасних технологій зв’язку є пріоритетом для країни, щоб забезпечити доступ до якісного інтернету у кожному регіоні. Пілотне впровадження 5G дасть змогу оцінити потенціал технології та підготувати її до повноцінного запуску.

