17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 17:33

Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні

14 серпня 2025, 17:33
Читайте также на русском языке
Фото: Міністерство цифрової трансформації України
Читайте также
на русском языке

Уряд розширив список міст, де проведуть пілотне впровадження технології 5G

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає RegioNews.

Після успішного тестування в Львові цієї осені наступними стануть Харків та Бородянка. Раніше планувалося обмежитися Києвом та Одесою, однак тепер перелік міст значно розширили.

Тестування 5G у цих містах має особливе значення. Тут мережу перевірять у складних умовах: частково пошкоджена інфраструктура, можливі перебої з електропостачанням та обмежені ресурси. Результати експерименту допоможуть оцінити, як технологія працює у критичних ситуаціях та яку роль може відігравати у відбудові та модернізації міст через цифрові рішення.

Крім того, Україна готується до поетапного переходу з 3G на сучасні стандарти зв’язку, включно з 4G, до 2030 року. Мобільні оператори вже оновлюють мережі, щоб зміни були непомітні для користувачів. Це дозволить зробити інтернет швидшим, зв’язок стабільнішим, а мережі - здатними обслуговувати більшу кількість абонентів без зниження якості.

Влада наголошує, що розвиток сучасних технологій зв’язку є пріоритетом для країни, щоб забезпечити доступ до якісного інтернету у кожному регіоні. Пілотне впровадження 5G дасть змогу оцінити потенціал технології та підготувати її до повноцінного запуску.

Раніше повідомлялося, в Україні розширюють тестування 5G-зв’язку. Тепер користувачі зможуть випробувати нову мережу навіть у одному з університетів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Харків Харківська область мобільний зв'язок технології 5G Бородянка цифровізація
Актуальні робочі місця в Харківській області - де платять найбільше
14 серпня 2025, 17:16
Підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни
14 серпня 2025, 16:31
В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні
14 серпня 2025, 15:27
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні
14 серпня 2025, 18:37
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
14 серпня 2025, 18:12
57-річного жителя Дніпра зарізали заради мікроавтобуса та сховали тіло у фортифікаційній споруді
14 серпня 2025, 18:00
На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом
14 серпня 2025, 17:45
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
14 серпня 2025, 17:35
У Генштабі розповіли про ситуацію на Донеччині
14 серпня 2025, 17:22
Актуальні робочі місця в Харківській області - де платять найбільше
14 серпня 2025, 17:16
Проти блогерки Мандзюк, яка вчила своїх дітей бити інших дітей за мову, відкрила кримінальну справу
14 серпня 2025, 17:13
Гірські рятувальники врятували двох туристів у Карпатах на Рахівщині
14 серпня 2025, 17:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »