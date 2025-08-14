17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 17:16

Актуальні робочі місця в Харківській області - де платять найбільше

14 серпня 2025, 17:16
Фото: ілюстративне
Станом на 14 серпня 2025 року в Харківській області налічується 3384 відкриті вакансії

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА, місцеві роботодавці активно шукають фахівців у різних сферах, пропонуючи конкурентні умови праці та зарплати.

Серед найбільш високооплачуваних позицій цього тижня лідирує друкар офсетного плоского друкування із зарплатою до 50 000 грн. Також актуальні вакансії головного електромеханіка (39 700 грн), водія навантажувача (30 000 грн), зварника на електронно-променевих зварювальних установках (29 900 грн) та машиніста барової установки (27 800 грн).

Крім технічних спеціальностей, пропонуються посади начальника відділу (26 000 грн), ерготерапевта (23 000 грн) та інженера з автоматизованих систем керування виробництвом (22 900 грн).

Зарплати до 50 000 грн за місяць

Для тих, хто цікавиться соціальною сферою, відкрито вакансії фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб із зарплатою 21 000 грн та начальника планово-економічного відділу із оплатою 20 000 грн. Повний перелік доступних вакансій по Харкову та області можна знайти за офіційним посиланням обласної служби зайнятості.

За консультаціями щодо працевлаштування мешканці регіону можуть звертатися на гарячу лінію Харківського обласного центру зайнятості. Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами

  • 0800 600 498
  • та +38 (096) 055 48 69.

Детальна інформація про роботу філій та їх структурних підрозділів доступна на офіційному сайті служби.

Нагадаємо, у Харківській області стартує новий навчальний курс для підприємців. За підтримки Харківської ОВА учасники дізнаються, як адаптувати бізнес до умов війни.

14 серпня 2025
07 серпня 2025
