14:29  14 серпня
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 16:31

Підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни

14 серпня 2025, 16:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині стартує новий набір учасників на курс «Перебудова бізнесу під час війни»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Громадська організація "Асоціація приватних роботодавців" за підтримки Харківської ОВА оголосила новий набір підприємців на навчальний курс "Перебудова бізнесу під час війни".

Як зазначається, програма розроблена для власників діючих бізнесів, які зазнали наслідків обстрілів та прагнуть адаптуватися до умов воєнного часу, зберегти й розвинути свою справу.

Навчання стартує 27 серпня. Тривалість курсу становить 1,5 місяця (54 години). Формат – очний (без онлайн-трансляцій). Заняття проходитимуть тричі на тиждень у другій половині дня.

Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Участь безкоштовна.

Подати заявку можна, заповнивши онлайн-форму.

Нагадаємо, Кабмін запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини. Особливу увагу приділили забезпеченню бізнесу кадрами.

На Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів
14 серпня 2025, 16:28
Аграрії Харківщини отримають мільйонні компенсації
13 серпня 2025, 19:35
Молоді лікарі на Харківщині можуть отримати по 200 тис. грн
13 серпня 2025, 19:22
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Чоловік у Кривому Розі кілька разів вдарив ножем у живіт свою внучку
14 серпня 2025, 16:41
Заступник командира військової частини на Донеччині незаконно виплатив підлеглим майже мільйон гривень
14 серпня 2025, 16:40
У Кривому Розі 45-річний зловмисник під час сварки наніс жінці численні удари
14 серпня 2025, 16:30
На Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів
14 серпня 2025, 16:28
Зробив фейкове затримання, щоб врятувати друга від мобілізації: у Харкові судили колишнього правоохоронця
14 серпня 2025, 16:10
В Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу
14 серпня 2025, 15:55
На Буковині прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію
14 серпня 2025, 15:39
В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні
14 серпня 2025, 15:27
Катерина Остапчук похвалилася брендовою обручкою від чоловіка
14 серпня 2025, 15:21
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
