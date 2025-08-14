Підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Харківщині стартує новий набір учасників на курс «Перебудова бізнесу під час війни»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Громадська організація "Асоціація приватних роботодавців" за підтримки Харківської ОВА оголосила новий набір підприємців на навчальний курс "Перебудова бізнесу під час війни".

Як зазначається, програма розроблена для власників діючих бізнесів, які зазнали наслідків обстрілів та прагнуть адаптуватися до умов воєнного часу, зберегти й розвинути свою справу.

Навчання стартує 27 серпня. Тривалість курсу становить 1,5 місяця (54 години). Формат – очний (без онлайн-трансляцій). Заняття проходитимуть тричі на тиждень у другій половині дня.

Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Участь безкоштовна.

Подати заявку можна, заповнивши онлайн-форму.

Нагадаємо, Кабмін запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини. Особливу увагу приділили забезпеченню бізнесу кадрами.