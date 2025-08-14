14:29  14 серпня
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 16:10

Зробив фейкове затримання, щоб врятувати друга від мобілізації: у Харкові судили колишнього правоохоронця

14 серпня 2025, 16:10
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харкові судили колишнього правоохоронця, який втрутився в процес мобілізації його знайомого. Відомо, що він був негативно налаштований щодо ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Харкові визнали правоохоронця винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Відомо, що він був дільничим офіцером поліції у відділі превенції Харківського райуправління поліції № 3 у звільненому від окупації селі Шевченкове Купʼянського району.

При цьому чоловік був негативно налаштовний щодо ЗСУ. У серпня 2024 року він на прохання знайомого втрутився у процес його мобілізації на військову службу. Чоловік прибув до лікарні, де проходили ВЛК, та обманув медиків. Він заявив, ніби затримує військовозобов'язаного за шахрайство, і той йде з ним для проведення слідчих дій.

Згодом поліцейський втратив роботу. Три місяці він провів у слідчому ізоляторі. На суді він визнав свою провину та розкаявся. Його приговорили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині судили державного виконавця, який за хабар обіцяв допомогти чоловіку "видалити" його з реєстру боржників за несплату аліментів. Таким чином чоловік міг би виїхати за кордон. За цю "послугу" держвиконавець повинен був отримати 35 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мобілізація суд
На Львівщині чоловіка засудили за підробку документів для виїзду за кордон
13 серпня 2025, 10:46
На Дніпропетровщині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі на блокпості
13 серпня 2025, 07:34
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Чоловік у Кривому Розі кілька разів вдарив ножем у живіт свою внучку
14 серпня 2025, 16:41
Заступник командира військової частини на Донеччині незаконно виплатив підлеглим майже мільйон гривень
14 серпня 2025, 16:40
Підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни
14 серпня 2025, 16:31
У Кривому Розі 45-річний зловмисник під час сварки наніс жінці численні удари
14 серпня 2025, 16:30
На Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів
14 серпня 2025, 16:28
В Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу
14 серпня 2025, 15:55
На Буковині прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію
14 серпня 2025, 15:39
В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні
14 серпня 2025, 15:27
Катерина Остапчук похвалилася брендовою обручкою від чоловіка
14 серпня 2025, 15:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »