Фото: Нацполіція

У Харкові судили колишнього правоохоронця, який втрутився в процес мобілізації його знайомого. Відомо, що він був негативно налаштований щодо ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Харкові визнали правоохоронця винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Відомо, що він був дільничим офіцером поліції у відділі превенції Харківського райуправління поліції № 3 у звільненому від окупації селі Шевченкове Купʼянського району.

При цьому чоловік був негативно налаштовний щодо ЗСУ. У серпня 2024 року він на прохання знайомого втрутився у процес його мобілізації на військову службу. Чоловік прибув до лікарні, де проходили ВЛК, та обманув медиків. Він заявив, ніби затримує військовозобов'язаного за шахрайство, і той йде з ним для проведення слідчих дій.

Згодом поліцейський втратив роботу. Три місяці він провів у слідчому ізоляторі. На суді він визнав свою провину та розкаявся. Його приговорили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

