Фото: ДСНС

Пожежа виникла 14 серпня близько 00:40 у Шевченківському районі Харкова

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

У девʼятиповерхівці на проспекті Людвіга Свободи в квартирі на девʼяому поверсі горіли домашні речі на площі 40 м². На місці пожежі рятувальники виявили тіло 38-річної жінки.

Близько третьої ночі вогнеборці повністю загасили пожежу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вдень 13 серпня на Харківщині дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них померла в лікарні, інша – перебуває на лікуванні.