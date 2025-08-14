У Харкові вночі сталася пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка
Пожежа виникла 14 серпня близько 00:40 у Шевченківському районі Харкова
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
У девʼятиповерхівці на проспекті Людвіга Свободи в квартирі на девʼяому поверсі горіли домашні речі на площі 40 м². На місці пожежі рятувальники виявили тіло 38-річної жінки.
Близько третьої ночі вогнеборці повністю загасили пожежу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вдень 13 серпня на Харківщині дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них померла в лікарні, інша – перебуває на лікуванні.
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
14 серпня 2025, 12:32Затримано учасників схеми, які за 5,6 млн грн обіцяли "вирішити" справу наркодилера
14 серпня 2025, 12:29Масове "цвітіння" моря в Одесі: токсичні речовини перевищують норму у 5 разів
14 серпня 2025, 12:18В Україні виявили два нові варіанти COVID-19: Stratus і Nimbus
14 серпня 2025, 12:06У Львові ексінспектор енергонагляду під час блекаутів допоміг кафе вчетверо збільшити електроспоживання
14 серпня 2025, 12:01На Херсонщині через обстріл поранено 16-річного хлопця
14 серпня 2025, 11:5943 мільйони "осіли" в кишенях: гучна антикорупційна операція на Донеччині
14 серпня 2025, 11:43Смертельна ДТП у Дніпрі: BMW врізався у стовп, водій загинув
14 серпня 2025, 11:30Наркотики у товарах в магазинах Києва: поліція проводить перевірку
14 серпня 2025, 11:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі блоги »