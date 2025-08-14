07:35  14 серпня
14 серпня 2025, 11:11

У Харкові вночі сталася пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка

14 серпня 2025, 11:11
Фото: ДСНС
Пожежа виникла 14 серпня близько 00:40 у Шевченківському районі Харкова

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

У девʼятиповерхівці на проспекті Людвіга Свободи в квартирі на девʼяому поверсі горіли домашні речі на площі 40 м². На місці пожежі рятувальники виявили тіло 38-річної жінки.

Близько третьої ночі вогнеборці повністю загасили пожежу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вдень 13 серпня на Харківщині дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них померла в лікарні, інша – перебуває на лікуванні.

