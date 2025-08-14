Ілюстративне фото

У Харкові на фотовиставці покажуть, як виглядала наука в 1930-х роках. Зокрема, будуть рідкісні знімки

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

14 серпня у бібліотеці-філії № 1 Основ’янського району відкриють фотовиставку "УФТІ у ретроспективі". Там вперше покажуть рідкісні фотографії з історії Українського фізико-технічного інституту (сьогодні це "Харківський фізико-технічний інститут").

Фотоколажі створював Володимир Дятков, екскурсовод Музейного сектору ННЦ "ХФТІ", харківський фотохудожник і краєзнавець. Він протягом багатьох років документує історію науки, культури та архітектури Харкова.

Нагадаємо, раніше у Харкові анонсували виставку. Відкриття відбулось 2 серпня. Фотопроєкт присвячено життю міста під час блекаутів у 2022-2023 роках.