10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 16:32

Підприємці Харківщини можуть отримати гранти й компенсації на мільйони - що доступно вже сьогодні

12 серпня 2025, 16:32
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Підприємства Харківщини нині можуть скористатися різноманітними програмами підтримки

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА підприємства регіону сьогодні мають доступ до широкого спектра програм допомоги, спрямованих на відновлення та розвиток бізнесу в складних умовах війни. Зокрема, вони можуть отримати підтримку від Державної служби зайнятості для створення нових робочих місць, а також брати участь у програмі компенсації пошкодженого або знищеного майна.

Підприємці також мають змогу отримати компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб - до 16 тисяч гривень, а також піввідсоткові відшкодування заробітної плати (до 8 тисяч гривень на місяць) за наймання соціально вразливих категорій громадян. Окрім цього, виділяються кошти до 120 тисяч гривень для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Обговорення нових програм допомоги підприємствам

Крім того, діють програми мікрогрантів до 500 тисяч гривень для запуску або розширення бізнесу. Підприємства переробної галузі, які постраждали внаслідок бойових дій, можуть розраховувати на фінансову допомогу до 16 мільйонів гривень. Ці можливості стали доступні для бізнесу Харківщини завдяки злагодженій роботі органів влади та партнерів.

Раніше повідомлялося, що Уряд готує нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини, які включають компенсації витрат на експорт, податкові пільги та розширення доступу до кредитних програм.

Також бізнес регіону очікує на низку нових програм підтримки, що охоплюють кредитні інструменти, спрощення оподаткування та заходи для покращення кадрового забезпечення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область підтримка бізнес компенсація гранти робочі місця
Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу
12 серпня 2025, 15:24
Уряд запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини
12 серпня 2025, 15:17
Бізнес Харківщини отримає нові програми підтримки та пільги
12 серпня 2025, 14:51
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59
У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
Голодомор повертається:осіяни вивозять крадене зерно з Запорізької області
12 серпня 2025, 16:46
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:44
Виїзд чоловіків закордон можуть спростити
12 серпня 2025, 16:29
На Одещині затримали жінку, яка перевозила чоловіків до кордону з Молдовою
12 серпня 2025, 16:19
Польща депортує десятки українців через прапор УПА і сутички на концерті у Варшаві
12 серпня 2025, 15:42
Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу
12 серпня 2025, 15:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »