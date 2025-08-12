Фото: Харківська ОВА

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА підприємства регіону сьогодні мають доступ до широкого спектра програм допомоги, спрямованих на відновлення та розвиток бізнесу в складних умовах війни. Зокрема, вони можуть отримати підтримку від Державної служби зайнятості для створення нових робочих місць, а також брати участь у програмі компенсації пошкодженого або знищеного майна.

Підприємці також мають змогу отримати компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб - до 16 тисяч гривень, а також піввідсоткові відшкодування заробітної плати (до 8 тисяч гривень на місяць) за наймання соціально вразливих категорій громадян. Окрім цього, виділяються кошти до 120 тисяч гривень для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Обговорення нових програм допомоги підприємствам

Крім того, діють програми мікрогрантів до 500 тисяч гривень для запуску або розширення бізнесу. Підприємства переробної галузі, які постраждали внаслідок бойових дій, можуть розраховувати на фінансову допомогу до 16 мільйонів гривень. Ці можливості стали доступні для бізнесу Харківщини завдяки злагодженій роботі органів влади та партнерів.

Раніше повідомлялося, що Уряд готує нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини, які включають компенсації витрат на експорт, податкові пільги та розширення доступу до кредитних програм.

Також бізнес регіону очікує на низку нових програм підтримки, що охоплюють кредитні інструменти, спрощення оподаткування та заходи для покращення кадрового забезпечення.