10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 15:17

Уряд запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини

12 серпня 2025, 15:17
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Харкові обговорили нові урядові рішення, які мають полегшити роботу бізнесу та підтримати розвиток торгівлі в умовах війни

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

До роботи долучилися представники торгових мереж, банків, податкових органів, центру зайнятості та інших установ.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що Уряд працює над новими механізмами підтримки, серед яких - компенсації витрат на експортні перевезення, податкові пільги для роботодавців, які наймають соціально вразливі категорії, а також розширення доступу до банківських програм кредитування.

Представники влади, бізнесу та громадськості

Особливу увагу приділили забезпеченню бізнесу кадрами. За сприяння Харківської ОВА обласний центр зайнятості повідомив про понад 14 тисяч актуальних вакансій, з яких близько 1750 - у сфері ритейлу. Центр пропонує послуги з підбору персоналу, стажування, професійної підготовки та компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, ветеранів та молоді.

Раніше повідомлялося, що для бізнесу Харківщини готують низку нових програм підтримки та податкових пільг. Наразі обговорюють також інструменти кредитування і заходи щодо покращення кадрового забезпечення підприємств.

Нагадаємо, що на Харківщині реалізують найбільший в Україні проєкт зі створення безпечних умов у школах. Водночас в області модернізують навчальні заклади та лікарні, впроваджуючи сучасні рішення з урахуванням воєнних реалій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бізнес Харків пільга уряд підтримка кредити
Бізнес Харківщини отримає нові програми підтримки та пільги
12 серпня 2025, 14:51
Безпечні школи та сучасні лікарні: урядова делегація відвідала Харківщину
12 серпня 2025, 13:48
На Харківщині стартувала програма реінтеграції ветеранів за підтримки міжнародних партнерів
12 серпня 2025, 12:12
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59
У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
Голодомор повертається:осіяни вивозять крадене зерно з Запорізької області
12 серпня 2025, 16:46
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:44
Підприємці Харківщини можуть отримати гранти й компенсації на мільйони - що доступно вже сьогодні
12 серпня 2025, 16:32
Виїзд чоловіків закордон можуть спростити
12 серпня 2025, 16:29
На Одещині затримали жінку, яка перевозила чоловіків до кордону з Молдовою
12 серпня 2025, 16:19
Польща депортує десятки українців через прапор УПА і сутички на концерті у Варшаві
12 серпня 2025, 15:42
Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу
12 серпня 2025, 15:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »