Фото: Харківська ОВА

У Харкові обговорили нові урядові рішення, які мають полегшити роботу бізнесу та підтримати розвиток торгівлі в умовах війни

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

До роботи долучилися представники торгових мереж, банків, податкових органів, центру зайнятості та інших установ.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що Уряд працює над новими механізмами підтримки, серед яких - компенсації витрат на експортні перевезення, податкові пільги для роботодавців, які наймають соціально вразливі категорії, а також розширення доступу до банківських програм кредитування.

Представники влади, бізнесу та громадськості

Особливу увагу приділили забезпеченню бізнесу кадрами. За сприяння Харківської ОВА обласний центр зайнятості повідомив про понад 14 тисяч актуальних вакансій, з яких близько 1750 - у сфері ритейлу. Центр пропонує послуги з підбору персоналу, стажування, професійної підготовки та компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, ветеранів та молоді.

Раніше повідомлялося, що для бізнесу Харківщини готують низку нових програм підтримки та податкових пільг. Наразі обговорюють також інструменти кредитування і заходи щодо покращення кадрового забезпечення підприємств.

