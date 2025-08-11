19:28  11 серпня
11 серпня 2025, 17:21

У Харкові судитимуть жінку, яка "наводила" ворожі удари на військові об'єкти

11 серпня 2025, 17:21
Фото: "Думка"
У Харкові розпочинається судовий розгляд щодо 45-річної місцевої мешканки, яку звинувачують у сприянні ворожим обстрілам міськради

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними Харківської обласної прокуратури, жінка передавала російським силам інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України в місті.

Як повідомляється, у серпні 2022 року вона зафіксувала позиції українських військових у Харкові і передала ці дані проросійському Telegram-каналу. У квітні 2024 року її діяльність сприяла підготовці удару по одному зі структурних підрозділів міськради, де, за її припущеннями, перебували українські військові.

Крім розвідданих, жінка регулярно поширювала у соцмережах дезінформацію. Вона применшувала відповідальність росії за руйнування Харкова, виправдовувала агресію та підтримувала ідеї "російського миру". Експертиза підтвердила, що ці публікації містили ознаки виправдання збройної агресії.

Підозрювану затримали за місцем проживання, наразі вона перебуває під вартою. Слідство триває, матеріали справи передані до суду для розгляду.

Нагадуємо, що на Кіровоградщині затримали чоловіка, підозрюваного у співпраці з фсб та передачі координат для удару дронами-камікадзе. Ця інформація стала ключовою у розслідуванні масштабної атаки на Кропивницький 28 липня, що спричинила значні руйнування у центрі міста.

