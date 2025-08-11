фото: Харківська обласна прокуратура

Керівнику приватного сільськогосподарського підприємства повідомили про підозру у ухиленні від сплати податків на суму понад 73 мільйони гривень

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що посадовець, контролюючи діяльність підприємства і відповідаючи за дотримання податкового законодавства, організував схему ухилення від сплати податку на додану вартість.

Протягом 2021–2023 років підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру на суму понад 439 мільйонів гривень, включно з ПДВ на понад 73 мільйони гривень. Однак цей товар реалізовували "в тіні" - без відображення у бухгалтерських документах та податковій звітності. При цьому підприємство не мало складів для зберігання такої кількості цукру і не укладало договорів на транспортування чи зберігання продукції.

Через це податкові зобов’язання з ПДВ у сумі понад 73 мільйони гривень не були нараховані і не надійшли до державного бюджету.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України - умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

