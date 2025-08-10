Фото: поліція Харківської області

У Харківській області тривають ворожі атаки, внаслідок яких є загиблі та поранені, повідомляє поліція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інциденти сталися 10 серпня у Харківському та Куп'янському районах. Близько 12:00 російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. В результаті обстрілу загинув 62-річний чоловік, а дві жінки отримали поранення.

Пізніше, близько 13:10, ворожий безпілотник атакував селище Козача Лопань. Там вибухові поранення отримала місцева жителька 1957 року народження. Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Окрім цього, у місті Куп'янськ 64-річний чоловік отримав травми, наступивши на невідомий вибуховий пристрій. Його також госпіталізували до медичного закладу Харкова.

Обстріли продовжуються у Харківській області

На місця подій оперативно прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти. Вони працюють над документуванням наслідків атак. За фактами воєнних злочинів вже відкрито кримінальні провадження відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів та звичаїв війни.

Нагадуємо, що напередодні російські війська завдали удару по кількох районах Харківщини, використовуючи безпілотні апарати. Унаслідок атак постраждали цивільні об'єкти, а також є поранені.