Фото: Головне управління Національної поліції в Харківській області

Минулої доби на Харківщині зафіксували чергові наслідки ворожих обстрілів, у результаті яких постраждали семеро цивільних

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

Російські війська атакували райони Харкова, Чугуєва, Ізюмщини та Куп'янська, використовуючи FPV-дрони та безпілотні літальні апарати. Внаслідок ударів пошкоджено важливі об'єкти цивільної інфраструктури.

Пошкоджена будівля після ворожого удару

9 серпня в Харкові ворожий безпілотник влучив у магазин, спричинивши руйнування даху та приміщення. В результаті постраждали троє жінок, чоловік і 17-річна дівчина, які отримали осколкові поранення та були госпіталізовані. У Куп'янську FPV-дрон влучив у автомобіль, травмувавши чоловіка, а жінка, що була поруч, отримала гостру психологічну реакцію, від госпіталізації вона відмовилася.

Руйнування на Харківщині через обстріли

В Ізюмському районі внаслідок ворожих ударів пошкоджено складські приміщення, а також сталася пожежа у житловому будинку. Вночі 10 серпня під час атаки БпЛА на Чугуїв знищено будівлю непрацюючого дитячого садка, пошкоджено складські споруди та кілька автомобілів, що призвело до виникнення пожеж.

Пожежа після влучання ворожого безпілотника

За минулу добу поліцейські провели дев'ять оглядів місць обстрілів і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за вісьмома кримінальними провадженнями, пов’язаними з воєнною агресією РФ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці у Сумах сталося ураження даху будівлі Сумської ОДА внаслідок атаки російського безпілотника. Удар став черговим викликом для безпеки міста.