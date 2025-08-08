Фото: Нацполиция

Директор и старшая медсестра делали так, что зарплату начисляли на тех людей, которые фактически в заведении не работали. При этом были также мужчины, которые просто хотели получить бронирование от мобилизации

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в Харькове директор и старшая медсестра больницы вносили в штат лиц, которые действительно не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей. В частности, это была подчиненная фигурантке, которая была беременна: ей начальство предложило оставаться дома, но сохранить официальное место работы и зарплаты. Впоследствии в список добавили еще троих знакомых.

При этом директор оформил на работу еще двоих мужчин. Те хотели получить отсрочку от мобилизации. Известно, что медсестра составляла табели для учета рабочего времени, а руководитель без дополнительной проверки подписывал.

В результате бюджет потерял более миллиона гривен. Директор признал свою вину и начал возмещать ущерб.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили женщину, которая обещала мужчине повлиять на ТЦК. Она планировала сделать документы, свидетельствующие о якобы принадлежности к религиозной организации, а также разрешительные документы территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые дадут ему право уехать за границу.