18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 21:47

Фиктивная работа и бронирование от мобилизации: в Харькове на схеме разоблачили директора наркологического медучреждения

08 августа 2025, 21:47
Фото: Нацполиция
Директор и старшая медсестра делали так, что зарплату начисляли на тех людей, которые фактически в заведении не работали. При этом были также мужчины, которые просто хотели получить бронирование от мобилизации

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в Харькове директор и старшая медсестра больницы вносили в штат лиц, которые действительно не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей. В частности, это была подчиненная фигурантке, которая была беременна: ей начальство предложило оставаться дома, но сохранить официальное место работы и зарплаты. Впоследствии в список добавили еще троих знакомых.

При этом директор оформил на работу еще двоих мужчин. Те хотели получить отсрочку от мобилизации. Известно, что медсестра составляла табели для учета рабочего времени, а руководитель без дополнительной проверки подписывал.

В результате бюджет потерял более миллиона гривен. Директор признал свою вину и начал возмещать ущерб.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили женщину, которая обещала мужчине повлиять на ТЦК. Она планировала сделать документы, свидетельствующие о якобы принадлежности к религиозной организации, а также разрешительные документы территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые дадут ему право уехать за границу.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
