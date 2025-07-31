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31 июля 2025, 15:48

В Киевской области раскрыли схему закупки квадрокоптеров по завышенным ценам - государству нанесен ущерб почти в 2 млн грн

31 июля 2025, 15:48
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона совместно с Бюро экономической безопасности и военной контрразведкой СБУ раскрыла схему хищения средств, выделенных на нужды обороны в Киевской области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Под подозрение попали главный бухгалтер одной из воинских частей и предприниматель, которые организовали закупку квадрокоптеров по завышенным ценам через подконтрольные физические лица-предприниматели (ФЛП).

По данным следствия, в 2023-2024 годах фигуранты создали искусственную конкуренцию на тендерах, подавая предложения с необоснованно высокими ценами. На основе таких торгов между воинской частью и "нужными" ФЛП заключались договоры на поставку квадрокоптеров и комплектующих — камер ночного видения, аккумуляторов, пультов управления и других деталей.

Всего подписано семь контрактов на сумму около 15 миллионов гривен. Ущерб государству, причиненный этой схемой, оценивается почти в 1,9 миллиона гривен. По данному факту главному бухгалтеру сообщено о подозрении по статье о злоупотреблении служебным положением с завладением чужим имуществом.

Прокуроры уже подали ходатайство в суд об аресте подозреваемого военнослужащего. Предпринимателя, который выступал посредником, объявили в розыск и вручили уведомление о подозрении заочно. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Ранее сообщалось, в Киевской области раскрыли схему хищения при закупке дронов для ВСУ на 2 млн грн. По данным следствия, организатором махинации стал начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области.

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Киевская область хищение квадрокоптер прокуратура СБУ тендер завышенные цены
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