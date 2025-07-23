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В Черкасской области разоблачили женщину, которая обещала мужчине повлиять на ТЦК. За это она требовала тысячи долларов

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской области был направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Смела по фактам содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. 33-летняя женщина обещала военнообязанному мужчине "помощь" за денежное вознаграждение.

Женщина обещала мужчине документы, свидетельствующие о якобы принадлежности к религиозной организации, а также разрешительные документы территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые дадут ему право уехать за границу.

Злоумышленница обещала повлиять на влиятельное лицо ТЦК для выдачи мужу военного билета. Эту "услугу" она оценила в 5 тысяч долларов. Следователи уже избрали злоумышленницы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 000 гривен.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили дельцов, продававших фейковые повестки. За такую "услугу" они брали с каждого клиента 1,6 тысячи долларов. С этим подлогом мужчины могли отсрочить мобилизацию.