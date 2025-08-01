Фото: Нацполиция

В Запорожье разоблачили чиновника, организовавшего схему хищения бюджета. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожье разоблачили руководителя одного из коммунальных предприятий. По данным правоохранителей, он организовал закупку программного обеспечения по завышенным ценам и без конкуренции.

В 2023 году 45-летний чиновник приобрел системное обеспечение для возглавляемого им предприятия по завышенным ценам. В полиции добавляют, что он знал, что цены не соответствуют действительности, но все равно дал юридическому отделу указание организовать и провести процедуру публичной закупки, предварительно предоставив тендерное предложение только одному участнику.

Таким образом, государственный бюджет потерял более миллиона гривен. Подозреваемому грозит от 3 до 6 лет лишения свободы с возможным лишением права занимать должности сроком до 3 лет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили схему хищения денег, направленных на нужды обороны Киевской области. Подозрение получил главный бухгалтер одной из воинских частей и предприниматель, организовавший закупку квадрокоптеров по завышенным ценам через подконтрольные физические лица-предприниматели (ФЛП).